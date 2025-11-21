НФ запустил всероссийский опрос о реализации нацпроектов в 2025 году

«В рамках исследования жителям России предлагается оценить текущее состояние тех сфер, в которых реализуются национальные проекты, отметить изменения в ту или иную сторону, назвать и оценить мероприятия, которые были реализованы в рамках нацпроектов. Опрос охватывает широкий спектр тем: от доступности покупки жилья до качества воды в квартире, от уровня цифровизации госорганов до платы за жилищно-коммунальные услуги», — рассказали в пресс-службе НФ.