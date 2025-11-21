Ричмонд
НФ запустил всероссийский опрос о реализации нацпроектов в 2025 году

Народный фронт запустил всероссийский опрос о реализации национальных проектов в 2025 году и переменах, которые они повлекли за собой.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 ноя — РАПСИ. Народный фронт запустил всероссийский опрос о реализации национальных проектов в 2025 году и переменах, которые они повлекли за собой.

Пройти опрос можно по ссылке.

«В рамках исследования жителям России предлагается оценить текущее состояние тех сфер, в которых реализуются национальные проекты, отметить изменения в ту или иную сторону, назвать и оценить мероприятия, которые были реализованы в рамках нацпроектов. Опрос охватывает широкий спектр тем: от доступности покупки жилья до качества воды в квартире, от уровня цифровизации госорганов до платы за жилищно-коммунальные услуги», — рассказали в пресс-службе НФ.

Там также уточнили, что опрос анонимный, все полученные данные будут использоваться только в обобщенном виде для формирования статистической отчетности. Большинство опросов, проведенных Народным фронтом, ложатся в основу докладов президенту.