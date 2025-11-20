Хотевшая получить выплаты жительница Башкирии отдала 6 млн рублей мошенникам

Больше всех пострадала 52-летняя жительница Мелеузовского района, которая лишилась более 6 миллионов рублей. Ей звонили мнимые сотрудники правоохранительных органов и Центробанка, предлагавшие выплаты за награды погибшего супруга и «помощь в пресечении мошенничества». Женщина выполняла указания, пока не осознала, что стала жертвой обмана.