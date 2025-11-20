Хотевшая получить выплаты жительница Башкирии отдала 6 млн рублей мошенникам

Миллионы рублей выманили у жителей Башкирии мошенники. О случаях афер рассказали в МВД по Башкирии.
Так, в Уфе 88-летняя пенсионерка чуть не перевела аферистам 345 тысяч рублей. Мошенники представились работниками поликлиники и банка, убеждая оформить новую медицинскую карту и декларировать средства. Они просили передать деньги через посылку, спрятав купюры в обувь. Пенсионерку спасла дочь, вовремя распознавшая обман.
22-летняя сотрудница уфимской аптеки лишилась 330 тысяч рублей, поверив в предложение о дополнительном заработке. Ей позвонил мнимый представитель работодателя, предложивший оплату за написание отзывов о товарах маркетплейсов. Девушка внесла требуемую сумму, но никакого дохода так и не получила.
67-летняя жительница Стерлитамака перевела 285 тысяч рублей мошенникам, представившимся специалистами по замене счетчиков. Они убедили ее сообщить личные данные для «очереди на установку», а затем воспользовались этими сведениями для доступа к мобильному банку.
28-летняя белоречанка потеряла 800 тысяч рублей после звонка лжесотрудника Роскомнадзора. Аферист сообщил о «подозрительной активности» в ее банковском приложении и под видом «защиты от мошенников» выманил крупную сумму.
Больше всех пострадала 52-летняя жительница Мелеузовского района, которая лишилась более 6 миллионов рублей. Ей звонили мнимые сотрудники правоохранительных органов и Центробанка, предлагавшие выплаты за награды погибшего супруга и «помощь в пресечении мошенничества». Женщина выполняла указания, пока не осознала, что стала жертвой обмана.
