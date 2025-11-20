В Красноярском крае подвели итоги дорожного сезона

Специалисты в этом году реконструировали и капитально отремонтировали 129 дорожных объектов в Красноярском крае. Работы выполнили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства края.
Строители улучшили 220 км дорог и 10 мостов регионального значения, а также 47 км дорог в Красноярске и 3 моста в Козульском районе, Канске и Железногорске. Один из значимых объектов года — трасса Емельяново — Никольское — Талое. На ней отремонтировали четыре участка. Отметим, что на одном из этих отрезков заменили щебеночное покрытие на асфальтобетон. Также в этом году завершили капитальный ремонт обхода Красноярска — от Дрокинской горы до путепровода вблизи поселка Солонцы.
В Красноярске в 2025 году работы велись на 81 объекте — это более 76 км дорог. Особое внимание уделили обустройству пешеходных переходов вблизи школ и больниц. Значительный объем работ выполнен и на федеральных трассах. После ремонта ввели в эксплуатацию два участка трассы Р-255 «Сибирь». Также введена объездная дорога с временным мостом через реку Нижнюю Буйбу на трассе Р-257 «Енисей», что позволит приступить к капитальному ремонту самого сооружения.
В Боготольском муниципальном округе привели в порядок 11 км покрытия на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Еще на двух участках этой же дороги работы начались в этом году и будут завершены в 2026. Готовятся к вводу два участка Р-255 «Сибирь» к востоку от Красноярска: в Манско-Уярском и Иланско-Нижнеингашском округах.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.