В Красноярском крае подвели итоги дорожного сезона

Строители улучшили 220 км дорог и 10 мостов регионального значения, а также 47 км дорог в Красноярске и 3 моста в Козульском районе, Канске и Железногорске. Один из значимых объектов года — трасса Емельяново — Никольское — Талое. На ней отремонтировали четыре участка. Отметим, что на одном из этих отрезков заменили щебеночное покрытие на асфальтобетон. Также в этом году завершили капитальный ремонт обхода Красноярска — от Дрокинской горы до путепровода вблизи поселка Солонцы.