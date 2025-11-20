В поселке Новосемейкино в Самарской области открыли спортплощадку

Новую многофункциональную спортивную площадку открыли на территории средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» им. Е. М. Зеленова в поселке Новосемейкино Самарской области. Установка таких объектов соответствует целям госпрограммы «Спорт России», сообщили в региональном министерстве образования.
Площадка предназначена для подготовки и сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Она соответствует всем современным стандартам: оснащена профессиональными тренажерами для выполнения силовых упражнений, оборудована для забегов на короткие дистанции. На территории уложили специальное прорезиненное покрытие, обеспечивающие безопасность во время тренировок.
«Открытие этой площадки — значимое событие для всего нашего образовательного округа. Теперь у наших учеников и жителей поселка есть современная, безопасная зона для занятий спортом. Это наглядный результат успешного сотрудничества родителей, педагогов и общественных институтов», — отметила директор школы Ольга Зорина.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.