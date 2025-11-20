В Северной Осетии открыли дорогу Транскам — Верхний Згид — Мацута

Дорогу Транскам — Верхний Згид — Мацута после реконструкции по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» открыли в Северной Осетии. Об этом сообщили в региональном комитете дорожного хозяйства.
Автодорога, ведущая из Алагирского в Дигорское ущелье, была полностью разрушена наводнением в 2002 году, а жители близлежащих селений вынужденно покинули свои дома. Работы на объекте велись в течение двух лет. Особая сложность заключалась в том, что с одной стороны дорожное полотно постоянно подмывают воды реки Садон, а с другой — сходят снежные лавины и обрушиваются камнепады.
Сегодня на этом сложном горном участке дороги протяженностью 5,5 км построены сотни метров верховых и низовых подпорных стенок. Для защиты от камнепадов подверженные лавинам и селям участки склонов укрепили специальной армированной сеткой. В процессе модернизации на дороге построили и обновили семь мостовых сооружений, под полотном проложили водопропускные трубы. Вдоль трассы установлены железобетонные лотки для отвода воды. Также вдоль дороги поставили бетонное барьерное ограждение.
В поселках Садон, Галон и селе Курайтта, расположенных вдоль дороги, смонтировали искусственное освещение общей протяженностью 1,8 км. В высокогорных населенных пунктах сделали тротуары с пандусами для маломобильных жителей, установили бортовой камень, металлические перильные ограждения для защиты пешеходов от проезжающего транспорта. Там также нанесли разметку.
«Строительство такого объекта, как горная дорога, особенно у нас в ущелье — важная тема. Многие, кто здесь родился и вырос, не хотят покидать свои дома, но для того, чтобы они могли здесь жить, мы должны создавать людям условия. Дорога — это одно из таких инфраструктурных составляющих. И если мы сможем создать людям условия, чтобы они могли здесь жить и работать, создавать транспортную доступность в том числе, то и оттока населения из горных районов такого не будет. Наоборот, будут стремиться сюда», — сказал глава региона Сергей Меняйло.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.