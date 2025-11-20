В Северной Осетии открыли дорогу Транскам — Верхний Згид — Мацута

«Строительство такого объекта, как горная дорога, особенно у нас в ущелье — важная тема. Многие, кто здесь родился и вырос, не хотят покидать свои дома, но для того, чтобы они могли здесь жить, мы должны создавать людям условия. Дорога — это одно из таких инфраструктурных составляющих. И если мы сможем создать людям условия, чтобы они могли здесь жить и работать, создавать транспортную доступность в том числе, то и оттока населения из горных районов такого не будет. Наоборот, будут стремиться сюда», — сказал глава региона Сергей Меняйло.