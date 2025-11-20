В Ростовской области мужчина на мотоцикле с ребенком свалился в котлован

Инцидент был зафиксирован 20 ноября в половине первого дня в поселке Слобода на Октябрьской улице. По предварительной информации, мужчина управлял мотоциклом «Рейсер», не имевшим государственного регистрационного знака. Водитель не выбрал безопасный скоростной режим, из-за чего совершил наезд на ограждение в зоне проведения дорожных работ. После столкновения мотоцикл съехал в котлован, где велся ремонт водопровода.