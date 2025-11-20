Ричмонд
В Ростовской области мужчина на мотоцикле с ребенком свалился в котлован

В ДТП с мотоциклом в Кашарском районе пострадали мужчина и трехлетний ребенок.

Источник: Комсомольская правда

В Кашарском районе Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали двое. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария с мотоциклом привела к травмам 37-летнего водителя и малолетнего пассажира.

Инцидент был зафиксирован 20 ноября в половине первого дня в поселке Слобода на Октябрьской улице. По предварительной информации, мужчина управлял мотоциклом «Рейсер», не имевшим государственного регистрационного знака. Водитель не выбрал безопасный скоростной режим, из-за чего совершил наезд на ограждение в зоне проведения дорожных работ. После столкновения мотоцикл съехал в котлован, где велся ремонт водопровода.

В результате происшествия травмы получили как сам водитель, так и трехлетний ребенок, который находился с ним в качестве пассажира.

В настоящее время сотрудники полиции работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

В Госавтоинспекции обратили внимание, что правила дорожного движения категорически запрещают перевозку детей младше 12 лет на мотоциклах.

