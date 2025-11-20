На Ставрополье село Винсады посетили медики

Медицинская бригада Предгорной районной больницы посетила участковую амбулаторию села Винсады в Ставропольском крае в ходе реализации регионального проекта «Здоровье для каждого» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном правительстве.
Терапевт, невролог, офтальмолог, оториноларинголог и кардиолог провели более 200 консультаций. На дому осмотрели трех пациентов. Помимо этого, было выполнено 17 биохимических анализов крови и обследований на ВИЧ. Также провели 45 ЭКГ. Диспансеризацию прошли 7 человек, школу здоровья — 40. От гриппа вакцинировался 31 человек.
«Регулярные выезды мобильных врачебных бригад являются необходимым условием поддержания высокого уровня медицинского обслуживания. В этом году количество выездов уже превысило 1800, работа продолжается. Количество пациентов, прошедших консультации, варьируется около 82 тысяч. В среднем ежегодно мы охватываем выездными мероприятиями около 100 тысяч человек», — сообщил министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.