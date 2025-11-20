В Евпатории обсудили концепцию турпроекта «Золотые пески России»

Концепцию курорта «Золотые пески России», который развивают в ходе реализации проекта «Пять морей и озеро Байкал» нацпроекта «Туризм и гостеприимство», обсудили во время рабочей встречи в администрации Евпатории, сообщили в учреждении. В мероприятии приняли участие глава города Галина Герасимова, глава администрации Александр Юрьев и генеральный директор компании «Курорт “Золотые пески России”» Вадим Волченко.
«Золотые пески России» будут включать в себя бесплатные благоустроенные пляжи и комфортные отели. По словам Вадима Волченко, основными объектами инфраструктуры также станут круглогодичный аквапарк, конгресс-центр с концертным залом, акватермальный комплекс, детский центр, скейт-парк, спортивные и игровые площадки, центр водных видов спорта, оздоровительный центр, парк аттракционов и музей.
Для удобства гостей на территории курорта будут доступны электрокары и электробусы. При этом автомобильная дорога на участке до села Прибрежного будет перенесена за железнодорожную дорогу, а обновленная трасса получит четыре полосы движения и будет оборудована парковочными зонами.
По словам Александра Юрьева, встреча была посвящена первичному обсуждению проекта.
«На следующем совещании с коллегами рассмотрим все решения по обеспечению курорта ресурсами. После введения в эксплуатацию новых гостиниц наш город не должен страдать от проблем с водо-, электро- и газоснабжением, обязательно должен быть решен вопрос с водоотведением», — пояснил глава администрации.
Отметим, реализация проекта позволит увеличить турпоток как минимум на миллион человек в год, даст дополнительные налоговые отчисления и рабочие места, а также сделает Евпаторию круглогодичным курортом мирового уровня.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.