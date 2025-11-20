«Поможет даже простая раскраска». Как бросить курить, рассказала врач

С 3 по 21 ноября по всей Беларуси проходит антиникотиновая акция, направленная не только на молодежь, но и на население постарше. В Минске центральными мероприятиями кампании являются два мероприятия. Так, 20 ноября на площадке Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна им. Н. А. Кедышко прошел семинар по профилактике зависимого поведения в молодежной среде. Там же был организован челлендж видеороликов для соцсетей, квест-игра «Курить — здоровью вредить». А 21 ноября в 33-й городской студенческой поликлинике пройдет акция с диагностикой дыхательной функции, контроля давления, насыщения кислородом крови у посетителей и сотрудников и рекомендациями от специалистов.