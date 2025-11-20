«Поможет даже простая раскраска». Как бросить курить, рассказала врач

Каждый хотя бы раз слышал фразу: «Курение убивает». Это не пустые слова — каждая затяжка сокращает нашу жизнь. Табачный дым медленно разрушает легкие, сердце и сосуды, провоцируя тяжелые болезни. О том, какие в нашей стране есть инициативы, направленные на борьбу с курением, а также о самых действенных способах бросить эту пагубную привычку — в материале БЕЛТА.
С 3 по 21 ноября по всей Беларуси проходит антиникотиновая акция, направленная не только на молодежь, но и на население постарше. В Минске центральными мероприятиями кампании являются два мероприятия. Так, 20 ноября на площадке Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна им. Н. А. Кедышко прошел семинар по профилактике зависимого поведения в молодежной среде. Там же был организован челлендж видеороликов для соцсетей, квест-игра «Курить — здоровью вредить». А 21 ноября в 33-й городской студенческой поликлинике пройдет акция с диагностикой дыхательной функции, контроля давления, насыщения кислородом крови у посетителей и сотрудников и рекомендациями от специалистов.
Все прекрасно понимают, что курение наносит вред здоровью. Современные исследования все четче это показывают. Так, журнал The Evidence провел масштабный мета-анализ. В течение 15 лет исследователи наблюдали за более чем 1,5 млн человек. Исследование показало, что курильщики живут на 12−13 лет меньше, чем некурящие люди. Кратковременный отказ от курения — даже на 2−3 года — снижает риск преждевременной смерти на 95% у людей моложе 40 лет.
Особенно тревожны данные о влиянии курения и вейпинга на репродуктивное здоровье женщин и рост сердечно-сосудистых заболеваний у подростков: уже в 18 лет у некоторых выявляются гипертония и тахикардия. «Вейп — не безвредная замена, а новая угроза, — отмечает заведующая городским Центром здоровья Снежана Кавриго. — Запах может и стал менее заметным, чем от сигарет, но компоненты жидкостей для вейпов могут быть токсичнее традиционного табака. Они особенно опасны в постковидный период, когда организмы у людей ослаблены».
По ее словам, главные триггеры начала курения — стресс (у взрослых) и окружение (у подростков). Опросы и фокус-группы с подростками выявили, что главным ориентиром для них являются не блогеры, а родители. Дети смотрят, курят ли взрослые в машине, на остановке, в подъезде. Поэтому важно давать молодым людям правильный пример.
Что делать, если зависимость уже сформировалась? Главный посыл проводимой в стране акции — не просто напомнить, что курение вредно, он гораздо глубже. «Чтобы сломать зависимость, одного запрета недостаточно, — подчеркивает специалист. — “Нельзя сказать “не кури” — и счесть проблему решенной. Психологически это не работает. Нужно предложить замену”.
Врач рекомендует не просто пытаться ограничить себя в курении, а переосмыслить образ жизни. Например, сменить окружение (пересмотреть формат взаимодействия с теми, кто курит), изменить «ритуалы», обстоятельства, при которых вы обычно курите (например, если вы выходили покурить в темной одежде, то купите более яркие вещи, можно поменять стрижку). «Все это кажется мелочами, но действительно меняет установки человека, помогает изменить привычки», — уверена специалист.
Следует добавить в свою жизнь какое-нибудь новое занятие — даже банальную раскраску. «Раскраска — это тренировка мелкой моторики, переключение мозга с режима стресса на режим творчества. А это — профилактика не только зависимости, но и болезни Альцгеймера», — поясняет Снежана Кавриго.
Многие, бросая курить, переключаются на сладкое — жвачки, леденцы, шоколад. «Это замена одной зависимости на другую. Тот же механизм — успокоение через потребление. Только вместо никотина — глюкоза. И теперь вместо бронхита — риск диабета, ожирения, панкреатита», — предупреждает врач.
«Наша задача — не запугать. Мы говорим: необходимо найти способы для восстановления организма и снижения уровня стресса. Чем их больше — тем надежнее защита от любой зависимости», — подчеркивает специалист.
Стоит напомнить, что по действующему законодательству курение вейпов и сигарет запрещено на рабочих местах, на станциях метро, остановках общественного транспорта и в самом общественном транспорте, в лифтах и вспомогательных помещениях жилых объектов, на детских площадках и в подземных переходах, в спортивно-оздоровительных и иных лагерях, на территориях учреждений образования, в личных авто в присутствии детей до 14 лет. За курение в любом из перечисленных мест грозит штраф в размере до четырех базовых величин.
Более подробно на вопросе вейпов остановился член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Сергей Клишевич. Он уверен, что прошло уже достаточно времени для того, чтобы понимать, что такое вейпы и какой вред они несут людям. «Исходя из практики их продажи и использования определились четкие границы, которые позволяют законодателю определить юридические правила их использования в интересах общества, что и будет сделано в ближайшее время по аналогии с другими подобными видами некоторых вредных привычек», — отмечает Сергей Клишевич.
Он также добавляет, что введение ограничительных мер в отношении продажи вейпов — это реакция на запрос избирателей, особенно родителей. «В современном мире каждый день появляются новые виды всевозможных, если так можно выразиться, “развлечений”, которые мировые корпорации с помощью маркетинговых ухищрений предлагают человеку. Далеко не все из них безопасны, как это часто пытаются показать в рекламе производители», — подчеркивает депутат.
По его словам, в зоне риска находится молодежь, которая больше остальной части общества подвержена влиянию рекламы и моды, причем рынок вейпов сопровождается различными психологическими коммерческими уловками, связанными с образом жизни человека. «Продукция продвигается как способ обойти запрет на курение в общественных местах и рекламируется под лозунгом “курите где угодно”. Также используется ложная идея, что вейпы более безопасны и не вызывают зависимости, чтобы их пробовали некурящие. Тем самым расширяется рынок сбыта», — рассказывает Сергей Клишевич.
В реальности же, чтобы вейпы покупали дети, которые имеют минимум средств на карманные расходы, растворы для вейпов в СНГ часто изготавливают кустарным способом, удешевляя их. «Кроме того, даже сертифицированная продукция в целом опаснее для здоровья, чем обычные сигареты, за счет ароматизаторов — из-за приятного вкуса можно легко достичь передозировки и отравления», — заключает депутат.
