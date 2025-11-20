Что мы выбираем вместо гаджета

И еще один момент, о котором я не могу перестать думать. Если мы хотим побыть наедине с собой — мы остаемся в уединении читая? В нашем воображении оживают яркие персонажи, мы вовлечены в сюжет, в котором чувствуем себя участниками. Мы проживаем не свои эмоции и не свою жизнь, а чувствуем то, что хотел вызвать у нас автор. И, честно говоря, мне кажется это лукавством. При всем уважении к литературе, кино, театру да и вообще ко всем видам искусства — все они подразумевают некое общение с произведением или его автором, и о том, чтобы остаться только со своими мыслями, речи как будто не идет, а это ведь и есть самая частая потребность у тех, кто решает отключить связь на день. Хотя если хочется вернуть себе способность концентрироваться на текстах большого объема и тренировать внимание, то тут, конечно, чтение — лучший метод. Только вопрос в том, чтобы не просто пробегать страницы взглядом, а все же суметь погрузиться в тот мир, который для нас создал писатель.