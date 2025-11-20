Что мы выбираем вместо гаджета

Ну, а если никаких новостей мы не ждем, то листаем ленту в социальных сетях, в которой за день накопилось бесчисленное число контента. Думскроллинг (пролистывание новостной ленты. — «ВМ») обсудили уже не раз даже самые ленивые, как и необходимость цифрового детокса — времени тишины без интернета наедине с самим собой или с близкими.
Результаты последнего опроса, проведенного крупной электронной библиотекой совместно с известной сетью книжных магазинов, говорят о том, что 76 процентов считают себя перегруженными информацией и устали от бесконечного ее потока, а 53 процента респондентов прибегают к реальным методам «очищения» — периодически на сутки отключат интернет и занимают себя чем-то другим. Хобби и времяпрепровождение с друзьями и семьей выбрали около 15 процентов голосов, и в сильном отрыве от них оказались книги — погрузиться в созданный писателями мир предпочли 25 процентов участников опроса.
Без сомнения, любопытен жанр. Что же дает уставшему от бесконечной обработки данных мозгу минуту отдохновения? Не поэзия, не романтические истории — большинство из нас выбирает триллер. Честно говоря, решение абсолютно понятно — динамичное действие, интригующая завязка, атмосферные описания, вызывающие мурашки по коже, и, главное, что сюжет затягивает так, что оторваться невозможно! Детокс от интернета? Безусловно! Вместо коротких видео длинная история, заставляющая сосредоточиться? Конечно!
Тренировка концентрации внимания? Разумеется! Но все же кое-что смущает.
Когда мы листаем ленту, то точно «проваливаемся в нее», как Алиса в кроличью нору. С триллером ведь то же самое — мы падаем в книгу и точно так же не замечаем хода времени, только увлечены одной длинной историей вместо сотни коротких. Но все же цель детокса-то другая — не формально переключиться с одного на другое, а вернуться в реальную жизнь, сфокусироваться на том, что происходит здесь и сейчас. Время ведь чувствуется иначе, бежит с какой-то невероятной скоростью, и хочется хотя бы немного его замедлить, прочувствовать, насладиться моментом. А для этой цели захватывающий триллер, заставляющий потерять связь с реальностью, кажется, уже не подходит.
И еще один момент, о котором я не могу перестать думать. Если мы хотим побыть наедине с собой — мы остаемся в уединении читая? В нашем воображении оживают яркие персонажи, мы вовлечены в сюжет, в котором чувствуем себя участниками. Мы проживаем не свои эмоции и не свою жизнь, а чувствуем то, что хотел вызвать у нас автор. И, честно говоря, мне кажется это лукавством. При всем уважении к литературе, кино, театру да и вообще ко всем видам искусства — все они подразумевают некое общение с произведением или его автором, и о том, чтобы остаться только со своими мыслями, речи как будто не идет, а это ведь и есть самая частая потребность у тех, кто решает отключить связь на день. Хотя если хочется вернуть себе способность концентрироваться на текстах большого объема и тренировать внимание, то тут, конечно, чтение — лучший метод. Только вопрос в том, чтобы не просто пробегать страницы взглядом, а все же суметь погрузиться в тот мир, который для нас создал писатель.