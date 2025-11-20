Врач назвала пять компонентов для молодости кожи

Косметолог Мила Устинова рассказала, какие компоненты ухода помогают сохранить молодость кожи. Эксперт посоветовала обратить внимание на ретинол, пептиды, церамиды, гиалуроновую кислоту и ниацинамид. Об этом пишет «Газета.Ru».
— Ретинол — один из самых изученных и эффективных ингредиентов в косметологии. Он воздействует на клетки базального слоя эпидермиса, ускоряя их деление и обновление. Это значит, что кожа начинает работать так, как в молодости, — отметила Устинова.
Косметолог также рекомендовала пептиды, которые сигнализируют клеткам вырабатывать коллаген, и церамиды, защищающие кожу от обезвоживания и раздражений. Восстановление липидного барьера — первый шаг любого антивозрастного ухода, подчеркнула эксперт.
Не менее важны гиалуроновая кислота и ниацинамид. Первая удерживает влагу и поддерживает упругость кожи, а ниацинамид снижает воспаления, выравнивает тон и укрепляет капилляры. Комплексное использование этих компонентов помогает коже выглядеть более свежей и здоровой.