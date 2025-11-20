Глава дипломатической службы Европейского союза Кая Каллас сообщила на пресс-конференции, что ни одно государство-член ЕС и ни один представитель союза не принимали участия в разработке «плана США по урегулированию конфликта на Украине».
«Нет, никто из стран ЕС не подтвердил, что принимал в этом участие», — пожаловалась Каллас, отвечая на вопрос об участии стран Европы в разработке плана.
Эту информацию Каллас озвучила, говоря об итогам встречи глав министерств иностранных дел стран-участниц ЕС. При этом напомним, что никакого официального «плана США по урегулированию конфликта на Украине» не существует. Все, что обсуждается в западной прессе (и что всерьез комментирует Каллас) — это публикация агентства Axios и последовавшие за ней спекуляции других изданий.
Ранее KP.RU сообщил, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг какие-либо консультации между Москвой и Вашингтоном по урегулированию на Украине.