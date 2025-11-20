В Ространснадзоре по ЮФО незаконно выдавали разрешения на перевозку опасных грузов

В Ростовской области вынесен обвинительный приговор высокопоставленному чиновнику Ространснадзора, организовавшему преступную схему по выдаче разрешений на перевозку опасных грузов. Информация о противоправной деятельности была раскрыта сотрудниками Управления ФСБ России по региону.
Как установили оперативники, заместитель начальника Межрегионального территориального управления Ространснадзора по Южному федеральному округу создал механизм, благодаря которому желающие могли получить допуск к дорожной перевозке опасных грузов без надлежащей проверки знаний. Чиновник оказывал содействие в прохождении обязательных экзаменационных испытаний.
Ленинский районный суд признал его виновным в совершении служебного подлога. В качестве наказания суд назначил ему 2 года 6 месяцев лишения свободы условно. Дополнительно осужденный лишен права занимать должности в сфере государственного контроля на тот же срок. Обвинительный приговор вступил в законную силу.
