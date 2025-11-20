В Ространснадзоре по ЮФО незаконно выдавали разрешения на перевозку опасных грузов

Ленинский районный суд признал его виновным в совершении служебного подлога. В качестве наказания суд назначил ему 2 года 6 месяцев лишения свободы условно. Дополнительно осужденный лишен права занимать должности в сфере государственного контроля на тот же срок. Обвинительный приговор вступил в законную силу.