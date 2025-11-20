Почему в Европе из продажи исчезают яйца

Вот, мол, потому и яйца стали дефицитными. Были некоторые трудности такого плана и у нас. Помните, как наша общественность резко отреагировала на скачок цен на яичные упаковки и сокращение в них числа яиц с традиционного десятка до девяти-восьми. На этот счет немало было шуток, пришлось даже президенту вмешаться. И да, Александр Лукашенко просто вошел в историю своим заявлением о том, что в его стране «…к Новому году все будут обеспечены человеческими яйцами». Не говоря уже о ставшей мемом его реплике: «Возьмешься за яйца, так масло пропадет!».