Теперь пришла очередь законодательницы кулинарной моды мира — Франции. А какая, простите, кулинария, даже высокая, без яиц? Не перепелиных, не страусиных, а именно куриных. Между тем ведущие газеты Франции слегка отвлеклись от проблем большой политики и усиленной критики России, поскольку озадачены возникшей проблемой: почему к вечеру в супермаркетах не найти упаковки даже битых яиц, просто пустые полки.
А случается, что и с утра чувствуется незнакомый прежде дефицит. И если в нарастании другой проблемы — распространении информации о засилье постельных клопов — еще как-то пытаются обвинить нас с вами, вбивающих таким образом, дескать, клин в монолитное французское общество, то к исчезновению из продажи яиц руку Москвы никак не привязать.
Не так давно за яйца случались бои и в американских магазинах. Ходили слухи, что, мол, Вашингтон готов был даже договориться о срочных поставках яиц из России. Потом эту сенсационную информацию поспешно опровергли, но, как говорится, дыма без огня не бывает. В Америке дефицит сырья для омлетов объяснили птичьим гриппом: мол, пришлось уничтожить огромное количество несушек.
Вот, мол, потому и яйца стали дефицитными. Были некоторые трудности такого плана и у нас. Помните, как наша общественность резко отреагировала на скачок цен на яичные упаковки и сокращение в них числа яиц с традиционного десятка до девяти-восьми. На этот счет немало было шуток, пришлось даже президенту вмешаться. И да, Александр Лукашенко просто вошел в историю своим заявлением о том, что в его стране «…к Новому году все будут обеспечены человеческими яйцами». Не говоря уже о ставшей мемом его реплике: «Возьмешься за яйца, так масло пропадет!».
Но французам действительно не до шуток на яичную тему. Перебирается множество причин, но ни одно из традиционных объяснений не выглядит убедительно. В частности, не было в стране и вспышки куриного гриппа, хотя эта болезнь и была выявлена у некоторых серых журавлей, зимующих во Франции. Но широкого распространения эта хворь пернатых не получила.
А потому, со скрипом и оговорками, но ведущие экономические аналитики вынуждены признать, что дефицит вызван усиленным потреблением яиц во Франции. Сограждане, сталкивающиеся с ростом потребительских цен, все чаще стремятся заменять мясо другим доступным белком. А потому усиленно налегают на блюда с использованием куриных яиц. А предложение не успевает за спросом.
Тем более что судьба и второго правительства Себастьена Лекарню под большим вопросом. И все по причине желания властей заморозить выплаты по пенсиям и иным пособиям. Иначе, как уверяют в Елисейском дворце, государственный долг круто превысит ВВП страны, а выплаты по нему вот-вот достигнут 100 миллиардов евро. Так что сограждан призывают выходить из зоны комфорта. Страна ждет возможного назначения внеочередных выборов. А потому французам и впредь предстоит потреблять много яиц. Тут, как говорится, не до лягушачьих окорочков.