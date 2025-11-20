Дерматолог назвал опасные заболевания, которые проявляются сыпью на коже

По ее словам, желтый оттенок кожи сигнализирует о возможных нарушениях в работе печени и почек. Ксантелазмы, воскообразные уплотнения в области век и суставов, служат признаком повышенного уровня холестерина в крови, а акантоз, который можно определить по темным, бархатистым пятнами на коже, — преддиабетического состояния.