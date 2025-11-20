Дерматолог назвал опасные заболевания, которые проявляются сыпью на коже

Постоянный зуд кожи может указывать на проблемы с функционированием щитовидной железы или печени. Герпетиформный дерматит, проявляющийся мелкими пузырьками, может свидетельствовать о целиакии — непереносимости глютена. Об этом в интервью порталу Infobae рассказала дерматолог Тува Амутан.
По ее словам, желтый оттенок кожи сигнализирует о возможных нарушениях в работе печени и почек. Ксантелазмы, воскообразные уплотнения в области век и суставов, служат признаком повышенного уровня холестерина в крови, а акантоз, который можно определить по темным, бархатистым пятнами на коже, — преддиабетического состояния.
Кроме того, синева губ указывает на проблемы с сердечно-сосудистой или дыхательной системой. Трещины на губах могут появляться из-за дефицита витаминов B12 и B2, а также железа, передает портал «Царьград».
Врач Вера Сережина рассказала, что кожный зуд и высыпания также могут указывать на заражение гельминтами. При этом некоторые паразиты, например токсоплазма, могут не проявлять кишечных симптомов, а вызывать аллергические реакции, кашель и ринит. В случае появления таких симптомов нужно пройти обследование.