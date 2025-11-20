«Хочется всю эту красоту нарисовать». Картины этой белоруски хранятся в частных коллекциях по всему миру

— В семейной жизни главное не торопиться и не разбегаться, как бы тяжело ни было. Все трудности нужно проходить вместе, и потом за это воздастся. Сейчас, когда нам за 60, так хорошо вдвоем. Мы как птица с двумя крыльями, — признается Алла и дополняет: — Когда не стало Лешки, было особенно тяжело. Когда плакал Олег, я поддерживала его. Когда рыдала я, он вытаскивал меня. В одиночку такое пройти очень сложно. Если приходит испытание, нельзя сдаваться и говорить «все пропало». Бог дает испытания по силам. Потом понимаешь, для чего они были нужны. Проходя их, становишься сильнее, мудрее, крепче.