«Хочется всю эту красоту нарисовать». Картины этой белоруски хранятся в частных коллекциях по всему миру

Алла Костелецкая называет себя самоучкой, при этом ее картины выставляют в галереях не только Беларуси, но и России, Европы и Америки, а еще они хранятся в частных коллекциях по всему миру. Живописью она занялась всего 7 лет назад, в свои 55. Тогда искусство стало ее спасением, исцелило душу, помогло найти новую себя. История художницы Аллы Костелецкой — в проекте «Белорусы в кадре».
«Хочется всю эту красоту нарисовать».
Сегодня Алла Костелецкая вместе с супругом Олегом живет чаще не в столичной квартире, а в собственном доме в деревне Минского района. На втором этаже обустроила себе мастерскую, рядом — комнату-хранилище для картин, которые то отправляются на выставки, то находят новых хозяев и переезжают к ним навсегда. Когда художница рассказывает о рассветах и закатах, которые видит из окон дома, становится ясно: это место, как и искусство, — ее источник силы, вдохновения.
— Въезжаем в деревню, и справа с горки открывается вид на просторные поля. Я вижу огромное небо, солнце, узкую полоску земли и срочно прошу Олега остановить машину, чтобы сделать фото. Хочется всю эту красоту нарисовать, — делится Алла и с улыбкой признается, что всякой работе предпочитает прогулку: рядом небольшой лесок и речка.
На ее малой родине, Глуботчине, тоже есть немало чудесных мест. С детства Алла была активной девочкой: пионерка, председатель отряда, играла с мальчишками в войнушку, лазила по деревьям. Но любила и уединение — посидеть на лужайке или пробежаться по полевым тропинкам. Семья была большая и дружная: три дочери, а Аллочка — младшенькая, любимая и балованная. Отец, закройщик-портной, часто брал ее на работу: в деревне не было детского сада. Девочка сидела под большим столом для раскроя и листала журналы мод. Все три сестры рано научились шить и вязать — в эпоху дефицита это позволяло им выглядеть стильно и модно, «по-бурдовски».
В 18 лет Алла пережила первую серьезную утрату — смерть матери. Тогда поняла: нужно быть сильной и самостоятельной. После школы поступила в Белорусский политехнический институт на специальность «киноаппаратура». На третьем курсе вышла замуж, на четвертом родила сына, но академический отпуск не брала — мужественно окончила вуз. Старший сын Юрий пошел в садик в год и три месяца, а сама — на работу. Десять лет Алла трудилась инженером-конструктором, затем, после второго декрета с сыном Алексеем, освоила профессию бухгалтера-экономиста и проработала еще 20 лет в этой сфере. Так можно кратко пересказать одну часть жизни Аллы Костелецкой. Ведь в 55 у нее все изменилось.
«С третьей картины я приняла ситуацию».
— Это произошло, как и многое в жизни, случайно, — вспоминает наша героиня. — Когда умер наш Лешка, внутри образовалась пустота. Казалось, я смотрю на себя сверху: живешь, работаешь, общаешься, но понимаешь, что просто играешь роль. Муж старался отвлечь меня, возил по магазинам — на шопинг, но ничего не радовало. Как-то в одном торговом центре я увидела картину по номерам и захотела попробовать. Мне понравилось это состояние, когда не думаешь, просто смотришь на номер и цвет краски и закрашиваешь квадратики. Я почувствовала, что мне это хочется делать. В 6 утра просыпалась, потому что плохо спала в то время, и до работы чуть-чуть порисую, несколько мазков сделаю.
Одна картина по номерам сменила другую, третью… и вскоре Алла поняла: ей хочется импровизировать. Первые краски и холст нашлись дома — остались от Алексея. Затем появилась ее первая самостоятельная работа: она нарисовала себя с мужем — «На пороге вечности».
— Сразу после ухода Леши мы были в санатории. Вечером вышли к озеру: звездное небо отражалось в воде и я чувствовала присутствие сына, словно он касается нас. Мне захотелось это изобразить. Потом я рисовала его уход. Каждый раз начинала трагедию, а заканчивала спокойствием. С третьей картины я приняла ситуацию, отпустила. Поняла: Леша свободен, он в другом мире. И пришло утешение.
Слушая нашу героиню проекта, веришь в целительную силу искусства. В голубых глазах женщины сияет свет, а когда она говорит о вдохновении и показывает свои работы, кажется, что внутри нее рождаются новые лучики и они освещают все вокруг.
«Всем говорит, что ее бабушка — художник».
Алла Костелецкая признается, что долго не решалась назвать себя художницей. Да, как и многие дети, в детстве она любила рисовать, получала по предмету высшие отметки, но никогда не училась живописи профессионально. Были внутреннее чувство вкуса, наблюдательность и желание делать что-то свое, уникальное.
Внучка первой назвала ее художником и подтолкнула к тому, чтобы показать картины миру.
— Она как-то сказала: «Я всем говорю, что у меня бабушка — художник». А я думаю: «Я же самоучка, какой я художник?» — удивляется наша героиня.
С помощью внучки завела свои первые страницы в соцсетях, и начался новый этап: участие в выставках, создание сайта, вывоз картин за границу. За последние годы ее работы экспонировались в Беларуси, России, Китае, Турции, Европе и США. Дебют оказался ярким: картина «На краю» на международной выставке в Нью-Йорке получила главный приз галереи.
— Когда кажется, что все рушится и мы стоим на краю, важно помнить: есть сила, которая поддержит и наполнит энергией. Мы справимся и будем жить дальше, — объясняет автор идею работы.
Серебряной медалью в номинации «Профессионал» на международном конкурсе в Москве отмечена картина «Огонь очищающий». Алла признается, что никогда бы не повесила ее дома — слишком много боли в этом полотне. Вместе с тем огонь очищает наши сердца и разум от мусора, которым мы наполняем себя. И рождается внутренняя победа над обстоятельствами.
«Это как часть себя подарить».
Первые свои работы Алла дарила близким и друзьям — каждый выбирал то, что отзывалось в сердце. Но картин становилось все больше. Художница выставила несколько работ на белорусской онлайн-галерее, и вскоре купили первую ее картину.
— Тогда поняла: то, что я делаю, может нравиться. Картины никогда не были источником дохода. Просто пришло время отпускать их, — говорит Алла и замечает, что не знает про хайп. — Я взрослая женщина, наверное, поэтому людям уже неловко говорить мне плохое, если кому-то что-то не нравится. Мне приятно, когда покупатели благодарят за картину. Это как отдать ребенка в хорошие руки, часть себя подарить. Знаю: мои работы не угнетают.
По признанию художницы, она долго зрела до мысли о своей первой персональной выставке, которая состоялась только в этом году. Арт-холл Республиканского театра белорусской драматургии на два месяца превратился в выставочную площадку. Совпали два события — открытие нового театрального сезона и экспозиция работ Аллы Костелецкой. На церемонию пришло много людей, в том числе коллеги по первой работе. Но больше всего художницу тронуло присутствие незнакомых: ее искусство заинтересовало, оказалось близким и понятным многим.
Персональная выставка получила название «Источник из пустоты». В экспозиции были представлены работы разных лет и сюжетов — от космических абстракций до пейзажей и портретов.
— Картину «Источник из пустоты» я создавала специально для выставки. Внутри — черная дыра, пустота. Я нарисовала маленькую женщину или воина у ее границы. Если перейти эту черту — возврата нет, пустота поглотит. Но если остановиться и оттолкнуться, жизнь начинается по новой траектории. Это шанс продолжить все по-новому, — объясняет героиня нашего проекта.
«Создаю хаос, который превращаю во что-то красивое».
По загородному дому Аллы и Олега можно ходить, словно по картинной галерее: художница рассказывает истории создания работ, их замысел.
— Это Беларусь, — обращает наше внимание Алла на картину с очертаниями родной страны. — Люблю нашу землю, я патриот. Когда начала эту абстракцию, назвала ее «Свет белой звезды». Звездочка — это наша Беларусь.
А вот «Музыка вечности» — это попытка передать ощущение вечного движения жизни, которое, как и музыку, не потрогать руками, но она звучит и касается самых сокровенных уголков души.
Обе картины очень яркие. Художница отмечает, что ее любимые цвета — желтый, оранжевый, фиолетовый, синий. Быстро заканчиваются золотые и серебряные краски.
В ее работах много глубины, мыслей, а еще игры красок. Так, картина «Рождение звезды» появилась после того, как случайно пролился стакан воды, — и этот момент стал откровением.
— Я наношу текстуру, создаю хаос, который превращаю во что-то красивое, — делится своей техникой Алла Костелецкая. — Мне всегда нравилась динамика в картине.
Особое место в творчестве нашей героини занимает проект «Материнство». Создавался он специально для одной выставки. В серию работ входят картины «Рождение души» — о таинстве появления новой жизни, «Безусловная любовь» — о чистоте материнской любви, «Молитва матери» — о силе молитвы, которая хранит детей даже во взрослом возрасте, «Мама, я с тобой» — о вечной связи матери и ребенка. В этих полотнах Алла использовала кружево — для нее оно символ молекулы ДНК.
— Это великое таинство, когда внутри матери формируется ребенок, с которым навсегда сохраняется связь. Младенца с его совершенной чистотой от рождения начинаешь любить безусловно. Наверное, эта любовь похожа на божественную. Молитва и любовь матери никогда не прекращаются, они как оберег для детей, — уверена художница.
А мы в картине «Безусловная любовь» видим икону Богоматери с младенцем Иисусом. От всех картин серии «Материнства» исходит особый свет и радость.
Алла с улыбкой вспоминает, что как-то во время выставки к ней подошла женщина с девочкой и призналась: благодаря этим картинам она смогла красиво объяснить дочери, откуда берутся дети.
Наша героиня верит: каждый человек бессознательно тянется к красоте. Но не все слышат этот зов.
— В момент, когда мне было все неинтересно, искусство пробудило во мне вкус к жизни. Я позволила себе творить. Красоту можно видеть всюду. Закат — это искусство. Творец каждый день дарит нам такое, что смотреть не насмотреться. В каждом из нас заложена природа Творца. Мы созданы по образу и подобию, — отмечает Алла Костелецкая и дополняет, что ей уже 62 года и сегодня она старается жить каждым днем: рисовать, много гулять, наполнять жизнь приятными моментами. — Главное — чтобы сохранялся интерес. У человека есть силы, пока ему что-то интересно. Умирание начинается, когда он сдается и говорит: «Я нажился».
«Мы как птица с двумя крыльями».
По признанию нашей героини, муж Олег — первый критик и ценитель ее творчества. Он развешивает картины по дому и останавливает ее от желания их «усовершенствовать»: «Не порти. Все как нужно». Во время записи «Белорусы в кадре» Олег молча наблюдал за всем, переживая за жену, чтобы наши вопросы не растревожили ее.
История их знакомства очень кинематографичная. Представляете: в один день они встретились дважды. Сначала в одном из переходов Минска, где Олег предложил познакомиться понравившейся ему девушке, но Алла отказала, ведь «приличные девушки на улице не знакомятся». А уже в метро подумала: «Вот так и проходят мимо своей судьбы…» И какое же было чудо, когда вечером снова встретила его в парке. Они оказались в одной лодке на аттракционе. С тех пор вместе уже много лет.
— В семейной жизни главное не торопиться и не разбегаться, как бы тяжело ни было. Все трудности нужно проходить вместе, и потом за это воздастся. Сейчас, когда нам за 60, так хорошо вдвоем. Мы как птица с двумя крыльями, — признается Алла и дополняет: — Когда не стало Лешки, было особенно тяжело. Когда плакал Олег, я поддерживала его. Когда рыдала я, он вытаскивал меня. В одиночку такое пройти очень сложно. Если приходит испытание, нельзя сдаваться и говорить «все пропало». Бог дает испытания по силам. Потом понимаешь, для чего они были нужны. Проходя их, становишься сильнее, мудрее, крепче.
Светлана КИРСАНОВА,
фото Татьяны МАТУСЕВИЧ,
газета «7 дней».-0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.