Агроном назвал пятерку самых беспроблемных томатов для неблагоприятных условий

Агроном Денис Терентьев назвал пять самых надежных сортов томатов, которые гарантируют урожай даже в неблагоприятных условиях. Эти проверенные временем сорта стабильно плодоносят как в открытом грунте, так и в теплицах, пишет aif.ru.
Эксперт выделил сорт «Де Барао», отмечая его невероятную стойкость к холоду и дождям. Эти томаты универсальны, не требуют сложного ухода и плодоносят до самых заморозков.
«Дядя Степа» был отмечен благодаря своим крупным и длинным плодам, идеальным для консервации. Сорт стабильно дает высокий урожай даже при минимальном формировании куста.
Яркий «Amana Orange» агроном охарактеризовал как один из самых вкусных оранжевых сортов. Его плоды обладают сладким фруктовым вкусом и сохраняют свои качества даже в прохладное лето.
«Львиное сердце» отличается высокой устойчивостью к болезням и крупными плодами классического томатного вкуса. Этот сорт практически не требует пасынкования и надежно плодоносит в разных условиях.
Низкорослую «Розовую Стеллу» Терентьев рекомендует за сладкие плоды и неприхотливость. Компактный куст этого сорта гарантирует урожай даже в засушливые и ветреные сезоны.
Ранее KP.RU писал, что на Алтае «приручили» дикие томаты из Чили и вывели новый уникальный сорт. Его главным свойством называют то, что плоды не портятся на протяжении месяца.