Пытаясь снять квартиру в Минске, брестчанин стал жертвой мошенников и потерял более Br1 тыс

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пытаясь снять квартиру для дочери в столице, житель Бреста потерял более Br1 тыс., став жертвой мошенников. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Осенью у многих возникает необходимость обзавестись новым местом жительства, что связано с переездом или поступлением в учебные заведения. Мошенники продолжают ловить жертв на крючок низкими ценами и супервыгодными условиями сдачи квадратных метров, а также умело пользуются доверчивостью граждан и их юридической неосведомленностью.
«В Ленинский РОВД города Бреста обратился 50-летний житель города, который сообщил о том, что неизвестный под предлогом сдачи квартиры завладел денежными средствами на общую сумму более Br1 тыс. Правоохранителями установлено, что дочь заявителя переехала в Минск, где решила арендовать жилье. После многочисленных поисков выбор был сделан, и арендодателю до заключения договора, в качестве аванса за съем жилья, отец девушки перевел более Br1 тыс. После перевода денежных средств арендодатель перестал выходить на связь», — сообщили в УВД.
Мужчина, осознав, что стал жертвой мошенников, обратился в милицию. Правоохранители напоминают: чтобы не попасть на уловки мошенников, необходимо соблюдать меры предосторожности.
Схема мошенничества одна: аферисты размещают на интернет-платформах объявление о сдаче жилья, обязательно требуют внесения предоплаты, желательно за несколько месяцев вперед. Аванс потенциальные квартиросъемщики еще до заключения договора переводят на банковскую карту «арендодателя» или указанный счет. Однако после перечисления денег «арендодатель» перестает выходить на связь. -0-