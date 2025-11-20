Пытаясь снять квартиру в Минске, брестчанин стал жертвой мошенников и потерял более Br1 тыс

«В Ленинский РОВД города Бреста обратился 50-летний житель города, который сообщил о том, что неизвестный под предлогом сдачи квартиры завладел денежными средствами на общую сумму более Br1 тыс. Правоохранителями установлено, что дочь заявителя переехала в Минск, где решила арендовать жилье. После многочисленных поисков выбор был сделан, и арендодателю до заключения договора, в качестве аванса за съем жилья, отец девушки перевел более Br1 тыс. После перевода денежных средств арендодатель перестал выходить на связь», — сообщили в УВД.