Исследование: Две сигареты в день повышают риск ранней смерти на 60 процентов

Даже низкоинтенсивное курение классических сигарет, от двух до пяти штук в день, повышает риск инфаркта миокарда, сердечной недостаточности и преждевременной смерти на 60 процентов. Об этом заявили ученые из Центра профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Университета Джонса Хопкинса.
Они проанализировали данные о состоянии здоровья более чем 300 тысяч участников 22 проспективных исследований и выяснили, что даже «легкое» курение ассоциировалось с повышением риска сердечной недостаточности на 50 процентов.
Авторы исследования отметили, что наиболее значимое снижение рисков наблюдалось в первые 10 лет после отказа от сигарет. Нодаже спустя 30 лет у бывших курильщиков вероятность появления проблем со здоровьем оставалась повышенной.
Ученые подчеркнули, что уменьшение числа выкуриваемых сигарет не является эффективной стратегией снижения сердечно-сосудистых рисков. Наиболее значимый и устойчивый защитный эффект обеспечивает полный отказ от табака, передает журнал «PLOS Medicine».
Южнокорейские ученые провели исследование, которое продемонстрировало, что сердечно-сосудистой системе бывшего курильщика может понадобиться около 25 лет на восстановление до уровня здоровья некурящего человека.