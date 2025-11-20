Исследование: Две сигареты в день повышают риск ранней смерти на 60 процентов

Даже низкоинтенсивное курение классических сигарет, от двух до пяти штук в день, повышает риск инфаркта миокарда, сердечной недостаточности и преждевременной смерти на 60 процентов. Об этом заявили ученые из Центра профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Университета Джонса Хопкинса.