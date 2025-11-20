Экспортеры из Кабардино-Балкарии приняли участие в выставке в Казахстане

Предприниматели из Кабардино-Балкарии приняли участие в международной выставке FoodExpo Qazaqstan, которая прошла с 12 по 14 ноября в городе Алматы. Поездка была организована при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве экономического развития республики.
FoodExpo Qazaqstan — одна из ведущих продовольственных выставок в Азии с международным участием. Это уникальная возможность для компаний со всего мира представить свои последние достижения, продукцию и технологии в области маркетинга и производства продуктов питания.
На коллективном стенде Кабардино-Балкарии свою продукцию представили компании «Эльбрус-К» и «Пастилушка», а также индивидуальный предприниматель Рустам Жабалиев. Участники презентовали кондитерские изделия и минеральную магниевую воду. Также предприниматели встретились с представителями оптовых компаний, закупщиками из крупных розничных сетей и продовольственных магазинов, которые проявили интерес к продукции региона.
«Государственная поддержка малого и среднего бизнеса открывает перед нашими предпринимателями двери на ведущие международные выставки. Коллективная экспозиция не только позволяет производителям региона заявить о себе на всероссийском уровне, но и способствует раскрытию их потенциала и продвижению продовольственного бренда Кабардино-Балкарии», — отметила руководитель республиканского центра поддержки экспорта Хадижа Абидова.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.