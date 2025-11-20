В Башкирии вырос спрос на подработку в сфере красоты и здоровья

Осенью 2025 года в Башкирии заметно увеличилось количество вакансий для тех, кто ищет дополнительный заработок. Согласно данным исследования сервиса объявлений, особенно востребованы стали специалисты в области красоты и здоровья: здесь число предложений выросло на 104% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.