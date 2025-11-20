В Башкирии вырос спрос на подработку в сфере красоты и здоровья

Осенью 2025 года в Башкирии заметно увеличилось количество вакансий для тех, кто ищет дополнительный заработок. Согласно данным исследования сервиса объявлений, особенно востребованы стали специалисты в области красоты и здоровья: здесь число предложений выросло на 104% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Особенно привлекательной эту сферу делает уровень дохода. За работу с неполной занятостью в фитнес-клубах, спа-салонах и салонах красоты готовы платить в среднем 61 000 рублей ежемесячно.
Кроме индустрии красоты, на рынке подработки выделились еще два направления. В сфере общественного питания количество вакансий увеличилось на 39% со средней зарплатой 56 078 рублей, а в финансовом секторе предложения выросли на 37% с доходом около 56 878 рублей в месяц.
Специалисты отмечают, что указанные суммы являются усредненными показателями. Реальный заработок будет зависеть от выбранного графика, профессионального опыта и конкретных обязанностей сотрудника.
