В 2027 году в Приангарье завершат основные работы на обходе села Шерагул

На объекте сделают четырехполосное движение.

Основной объем работ по строительству обхода села Шерагул в Иркутской области планируют завершить в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На объекте создают четырехполосный участок дороги длиной 11,2 км с путепроводом, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

«Строительство обхода села Шерагул на федеральной трассе Р-255 “Сибирь” в Тулунском районе позволит ликвидировать огромные пробки не только на автомобильной дороге, но и на единственном железнодорожном переезде на Транссибе в Иркутской области», — отметил губернатор региона Игорь Кобзев.

По словам главы Федерального дорожного агентства Романа Новикова, всего в текущем году в регионе были отремонтированы участки федеральных трасс Р-258 «Байкал» и А-333 общей протяженностью 58 км. Также продолжается реконструкция дороги Р-255 «Сибирь».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.