Судья назвала белорусам случаи, когда при разводе имущество поделят не поровну

Причины, когда совместно нажитое имущество при разводе поделят не поровну, в интервью агентству «Минск-Новости» назвала судья суда Московского района Минска Елена Фролова.
По ее словам, доля одного из супругов может быть увеличена, если другой супруг уклонялся от работы или расходовал деньги в ущерб интересам семьи. При этом суд проверит все доводы сторон.
Что касается, кто и сколько зарабатывал во время брака, то, по словам судьи, даже если один из супругов нигде не работал, занимался ведением домашнего хозяйства, находился в декретном отпуске или не мог работать по состоянию здоровья, то он все равно имеет право на половину совместно нажитого имущества, если иное не предусмотрено брачным договором.
Кстати, судья сказала белорусам, что не стоит тайно продавать вещи во время развода.
А еще, по данным нотариусов, супруги в возрасте все чаще заключают брачные договоры в Беларуси.
