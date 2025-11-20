Судья назвала белорусам случаи, когда при разводе имущество поделят не поровну

Что касается, кто и сколько зарабатывал во время брака, то, по словам судьи, даже если один из супругов нигде не работал, занимался ведением домашнего хозяйства, находился в декретном отпуске или не мог работать по состоянию здоровья, то он все равно имеет право на половину совместно нажитого имущества, если иное не предусмотрено брачным договором.