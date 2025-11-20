Минздрав разрешил использование вакцины для терапии меланомы

Министерство здравоохранения России выдало разрешения на использование в клинической практике мРНК вакцины для терапии меланомы и пептидной вакцины для терапии злокачественных новообразований. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Он добавил, что эта мера является только началом использования инновационного подхода к лечению, поэтому ученым еще предстоит оценить эффективность и безопасность такого лечения.
— И понятно, что на начальном этапе речь не идет о массовом применении. Об этом можно будет говорить в том числе после оценки эффективности и безопасности. Отмечу, что эта технология — не панацея, а лишь один из методов лечения, которые мы сейчас разрабатываем и внедряем, — подчеркнул Мурашко.
Об этом он заявил на заседании коллегии Минздрава по вопросам лекарственного обеспечения, передает РИА Новости.
29 октября СМИ сообщили о начале производства первой российской вакцины от вируса папилломы человека. Он представляет огромную опасность для здоровья женщин, поскольку вызывает рак шейки матки и другие онкологические заболевания.