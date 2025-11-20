Как молодежные инициативы трансформируются в бизнес-проекты, рассказали на форуме в Лепельском районе

20 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. Реализуемые в Витебской области стартапы и проекты, в том числе молодежные, обсудили на Втором бизнес-форуме «Государство и бизнес: партнерство для устойчивого развития», состоявшемся сегодня в Лепельском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в пресс-службе Витебского облисполкома.
В мероприятии приняли участие около 160 человек. Заместитель председателя облисполкома Анжелика Никитина подчеркнула, что местом проведения форума Лепельский район стал неслучайно. «Район активно развивается, здесь есть чем поделиться. Сегодня он имеет устойчивые тенденции роста малого и среднего бизнеса», — сказала она.
Одной из центральных тем обсуждения на мероприятии стали молодежные инициативы, которые трансформируются в бизнес-проекты, в том числе при поддержке областной власти. Например, студентка Витебского государственного университета имени П. М. Машерова Виктория Щуко предложила создать студию цифровой анимации.
«С этой идеей я участвовала в конкурсе молодежных инициатив. Я предложила создать на кафедре дизайна ВГУ студию цифровой анимации на основе технологий искусственного интеллекта. Эту идею поддержало и руководство вуза, и технопарк, так что мы будем работать в тесной связке. Цифровая анимация в стране набирает обороты, и поскольку среди молодежи немало ребят, которые этим интересуются, хотят ею заниматься, мы решили сделать свою студию. Облисполком выделил финансирование на реализацию этого проекта. Сейчас идет закупка необходимого оборудования. Это будет своеобразный синтез образования и бизнеса. Студенты смогут освоить работу с ИИ, научатся создавать с его помощью мультфильмы, различные видео, а подготовленные специалисты будут выполнять заказы от предприятий и организаций, к примеру, на проморолики. Мы надеемся, что в перспективе все это вырастет в нашу уникальную витебскую школу цифровой анимации и станет прибыльным делом», — поделилась автор идеи.
Участники форума обсудили темы господдержки, совершенствования налогового законодательства и кредитования для малого и среднего бизнеса, развития стартап-движения, электронной коммерции, создания образовательных платформ для онлайн-обучения, взаимодействия местных органов власти и представителей бизнес-сообществ, а также посетили различные мастер-классы и интерактивные площадки учреждений образования.
«В Витебской области насчитывается 29 тыс. субъектов предпринимательства, где работают более 130 тыс. человек. Каждый третий рубль налоговых поступлений в бюджет региона приходит от субъектов малого и среднего бизнеса. Одно из ключевых направлений развития этой сферы на Витебщине — это молодежное инновационное предпринимательство. Новое поколение предпринимателей — это энергичные, инновационно настроенные личности, способные влиять на деловую сферу, экономику и социальное развитие общества. Они отличаются предприимчивостью и инициативностью, новым креативным мышлением, стремлением к инновациям и скоростью обучаемости. Господдержка молодежных предпринимательских инициатив позволяет обеспечить занятость молодого поколения и стимулировать стабильный социально-экономический рост», — сделала акцент Анжелика Никитина. -0-