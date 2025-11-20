Как молодежные инициативы трансформируются в бизнес-проекты, рассказали на форуме в Лепельском районе

«С этой идеей я участвовала в конкурсе молодежных инициатив. Я предложила создать на кафедре дизайна ВГУ студию цифровой анимации на основе технологий искусственного интеллекта. Эту идею поддержало и руководство вуза, и технопарк, так что мы будем работать в тесной связке. Цифровая анимация в стране набирает обороты, и поскольку среди молодежи немало ребят, которые этим интересуются, хотят ею заниматься, мы решили сделать свою студию. Облисполком выделил финансирование на реализацию этого проекта. Сейчас идет закупка необходимого оборудования. Это будет своеобразный синтез образования и бизнеса. Студенты смогут освоить работу с ИИ, научатся создавать с его помощью мультфильмы, различные видео, а подготовленные специалисты будут выполнять заказы от предприятий и организаций, к примеру, на проморолики. Мы надеемся, что в перспективе все это вырастет в нашу уникальную витебскую школу цифровой анимации и станет прибыльным делом», — поделилась автор идеи.