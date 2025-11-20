Нарколог Шуров предупредил о неочевидной опасности шампанского

Психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что шампанское может быть опасно для людей с аллергией из-за содержания плесневых грибков и различных добавок. Он отметил, что реакция может возникнуть даже при употреблении небольшого количества напитка.
Шуров пояснил, что в игристом вине содержатся сильные аллергены, включая дрожжевые грибки, плесень, а также различные подсластители и усилители вкуса. По его словам, это делает напиток потенциально опасным для людей, склонных к аллергическим реакциям.
Специалист подчеркнул, что тем, у кого наблюдаются аллергии, стоит ограничить или полностью отказаться от продуктов и напитков с большим количеством аллергенов, включая шампанское.
— Если вы уже выпили напиток и вышла аллергия, то дальнейшие шаги понятны — стоит обратиться к врачу и принимать необходимые лекарства, — пояснил Шуров в беседе с NEWS.ru.
