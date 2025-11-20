Перебор витамина C может навредить: чем опасны большие дозы

Витамин С, который многие активно пьют для защиты от простуд, при бесконтрольном приеме может нанести серьезный вред здоровью. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-эксперт, микробиолог Вера Сережина.
Врач пояснила, что витамин С действительно важен для иммунитета и участвует во многих процессах. Однако он не накапливается в организме, поэтому его запасы лучше пополнять с помощью натуральных продуктов, таких как ягоды, шиповник и капуста.
Сережина отметила, что избыток витамина из пищи не опасен, так как он усваивается естественно. А вот аптечные формы, особенно в дозах выше 500−1000 мг, могут усваиваться не полностью.
Эксперт предупредила, что большие дозы синтетического витамина С создают нагрузку на почки. Это может привести к образованию камней, тошноте, учащенному сердцебиению и аллергии.
По словам врача, высокие дозы витамина не усиливают защиту от простуд, а лишь перегружают организм. Она подчеркнула, что для крепкого иммунитета важнее сбалансированное питание, полноценный сон и физическая активность.
Ранее эндокринолог Диана Эрикенова рассказала, что у людей с ожирением уровень витамина D в крови стабильно ниже на 20−30% по сравнению с теми, у кого вес в норме.