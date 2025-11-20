Ричмонд
Бешенство у животных: эксперт рассказал, какие признаки нельзя игнорировать

Профессор Руденко перечислил характерные признаки бешенства у животного.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам рассказали, как распознать бешенство у животных. Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко перечислил основные симптомы заболевания, которое поражает центральную нервную систему человека и теплокровных животных. Об этом пишет RT.

— Крайне важно своевременно распознать симптомы бешенства у животного и предпринять необходимые меры безопасности. Клинические признаки бешенства могут варьироваться в зависимости от стадии заболевания. Существует две основные формы: буйная и паралитическая (тихая), — отметил специалист.

Первая проявляется агрессией, нападением без причины, слюнотечением и нарушением координации, а тихая форма — вялостью, шаткой походкой и отказом от контактов.

Эксперт посоветовал ни в коем случае не приближаться к подозрительным животным и не пытаться их поймать. Любой контакт со слюной требует немедленного промывания раны водой с мылом и обращения за медицинской помощью. Также необходимо сообщить ветеринарным службам, чтобы специалисты безопасно изолировали животное и провели диагностику.