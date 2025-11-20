Ричмонд
WSJ: Рубио обсудит с чиновниками из Европы новый мирный план США по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио обсудит с представителями нацбезопасности стран Европы новый план США по урегулированию на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Американский госсекретарь Марко Рубио обсудит с европейскими чиновниками новый мирный план США по урегулированию на Украине в предстоящую пятницу. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

«Рубио в пятницу проведет переговоры с высокопоставленными европейскими чиновниками, ответственными за национальную безопасность», — говорится в материале.

Издание отмечает, что чиновники из стран Европы не участвовали в разработке нового мирного плана и не были проинформированы о предложении американской администрации.

Ранее KP.RU сообщал, что в настоящий момент США не ведут никаких консультаций с Россией по теме урегулирования на Украине. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ остается открытой для диалога и готова к обсуждениям по мирному соглашению.

В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
