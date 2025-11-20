Ранее KP.RU сообщал, что в настоящий момент США не ведут никаких консультаций с Россией по теме урегулирования на Украине. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ остается открытой для диалога и готова к обсуждениям по мирному соглашению.