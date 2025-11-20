WSJ: Рубио обсудит с чиновниками из Европы новый мирный план США по Украине

Американский госсекретарь Марко Рубио обсудит с европейскими чиновниками новый мирный план США по урегулированию на Украине в предстоящую пятницу. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
«Рубио в пятницу проведет переговоры с высокопоставленными европейскими чиновниками, ответственными за национальную безопасность», — говорится в материале.
Издание отмечает, что чиновники из стран Европы не участвовали в разработке нового мирного плана и не были проинформированы о предложении американской администрации.
Ранее KP.RU сообщал, что в настоящий момент США не ведут никаких консультаций с Россией по теме урегулирования на Украине. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ остается открытой для диалога и готова к обсуждениям по мирному соглашению.