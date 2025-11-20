Ричмонд
Актриса Алла Клюка и режиссер Владимир Морозов развелись в мировом суде

Алла Клюка получила широкую известность благодаря роли в телесериале "Евлампия Романова.

Источник: pexels.com

Московский суд удовлетворил иск о расторжении брака между актрисой Аллой Клюкой и режиссером Владимиром Морозовым. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Решением мирового судьи судебного участка № 207 района Дорогомилово, исполняющего обязанности мирового судьи участка № 208 того же района, брак расторгнут», — указано в сообщении.

Алла Клюка получила широкую известность благодаря роли в телесериале «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант», на съемочной площадке которого она познакомилась с Морозовым. В ее фильмографии также картины «Облако-рай», «Хочу в тюрьму», а также участие в американских сериалах «Закон и порядок» и «Сопрано».

Ранее сообщалось, что Федор Бондарчук развелся с молодой женой Паулиной Андреевой.