Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын Прада Лоренцо Бертелли возглавит бренд Versace

Prada покупает Versace за 1,4 млрд долларов.

Источник: Аргументы и факты

Сын дизайнера Миуччи Прада Лоренцо Бертелли займет должность исполнительного президента Versace после того, как модный дом будет поглощен группой Prada. Об этом 37-летний Бертелли рассказал в подкасте агентства Bloomberg.

Итальянский дом моды Prada в апреле начал покупку бренда Versace у холдинга Capri Holdings. Цена сделки — 1,4 млрд долларов.

«Мы близки к завершению сделки по Versace, я буду исполнительным президентом», — поделился Бертелли.

Сейчас Бертелли является директором по маркетингу и руководителем отдела корпоративной социальной ответственности Prada.

Бертелли считает покупку Versace «стратегическим решением» Prada. Он отметил, что бренд намного больше, чем его нынешний оборот. Бертелли призвал не ждать больших изменений в течение первого года после того, как он возглавит Versace.

Ранее в Италии задержали банду, пять лет воровавшую одежду Versace.