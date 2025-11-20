Сын Прада Лоренцо Бертелли возглавит бренд Versace

Сын дизайнера Миуччи Прада Лоренцо Бертелли займет должность исполнительного президента Versace после того, как модный дом будет поглощен группой Prada. Об этом 37-летний Бертелли рассказал в подкасте агентства Bloomberg.
Итальянский дом моды Prada в апреле начал покупку бренда Versace у холдинга Capri Holdings. Цена сделки — 1,4 млрд долларов.
«Мы близки к завершению сделки по Versace, я буду исполнительным президентом», — поделился Бертелли.
Сейчас Бертелли является директором по маркетингу и руководителем отдела корпоративной социальной ответственности Prada.
Бертелли считает покупку Versace «стратегическим решением» Prada. Он отметил, что бренд намного больше, чем его нынешний оборот. Бертелли призвал не ждать больших изменений в течение первого года после того, как он возглавит Versace.
Ранее в Италии задержали банду, пять лет воровавшую одежду Versace.