Врачи из Крыма приняли участие в образовательном проекте в Астрахани

Медицинские работники из Крыма приняли участие в Школе Российского кардиологического общества (РКО) для организаторов здравоохранения и главных специалистов, которая прошла в начале ноября в Астрахани. Мероприятие было организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в представительстве республики.
В проекте приняли участие специалисты республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко. Заведующая центром управления сердечно-сосудистыми рисками Наталья Драненко и руководитель регионального центра для больных хронической сердечной недостаточностью Анна Саввон поделились своим опытом.
Программа школы была посвящена разработке стратегии развития кардиологической службы в регионе. Крымские специалисты поучаствовали в мастер-классах и мероприятиях по обмену опытом и внедрению современных моделей организации кардиологической службы.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.