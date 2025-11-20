Футболиста Актюркоглу будут судить из-за публикаций в стиле «Гарри Поттера»

Warner Bros. подала иск против футболиста сборной Турции Керема Актюркоглу, концерн обвиняет спортсмена в нарушении авторских прав, передает CNN Turk.
«Голливудский гигант, владеющий правами на такие культовые фильмы, как “Гарри Поттер”, утверждает, что использование игроком визуальных и аудиоэлементов в празднованиях голов и публикациях в соцсетях является незаконным», — сказано в материале.
Уточняется, что Warner Bros. подала иск в Стамбульский гражданский суд по правам интеллектуальной и промышленной собственности. В частности, как указано в документах, футболист использовал в своих публикациях в соцсетях песню из «Гарри Поттера». Кроме того, он отмечал голы, изображая взмахи волшебной палочкой.
Ранее сообщалось, что полная тезка певицы Кэти Перри обвинила ее в нарушении авторских прав.