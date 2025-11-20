Футболиста Актюркоглу будут судить из-за публикаций в стиле «Гарри Поттера»

Уточняется, что Warner Bros. подала иск в Стамбульский гражданский суд по правам интеллектуальной и промышленной собственности. В частности, как указано в документах, футболист использовал в своих публикациях в соцсетях песню из «Гарри Поттера». Кроме того, он отмечал голы, изображая взмахи волшебной палочкой.