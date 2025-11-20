В Ростовской области задержали браконьера, застрелившего восемь кабанов

В Ростовской области правоохранители задержали охотника-нарушителя, осуществлявшего незаконный отстрел диких животных. Как сообщили в главке донской полиции, он ву машине вез туши животных и оружие.
Инцидент произошел на территории одного из охотничьих угодий в Семикаракорском районе. Во время осмотра места происхождения полицейские изъяли восемь туш диких кабанов, ставших добычей браконьера.
Также в числе вещественных доказательств фигурируют охотничий карабин, прибор ночного видения — тепловизионный прицел, стреляные гильзы и автомобиль «Нива». В ведомстве отметили, что 66-летний житель области, признанный подозреваемым, не имел при себе разрешительных документов на ведение охоты.
Предварительная оценка нанесенного окружающей среде материального ущерба превысила один миллион рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконную охоту.
