В Ростовской области задержали браконьера, застрелившего восемь кабанов

Также в числе вещественных доказательств фигурируют охотничий карабин, прибор ночного видения — тепловизионный прицел, стреляные гильзы и автомобиль «Нива». В ведомстве отметили, что 66-летний житель области, признанный подозреваемым, не имел при себе разрешительных документов на ведение охоты.