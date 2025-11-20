Ричмонд
Дмитрий Дибров собирается сделать предложение руки и сердца бывшей жене Полине

Телеведущий Дмитрий Дибров готовится к масштабному празднованию Нового года. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита Короля» со ссылкой на близкую подругу шоумена.

По информации источника, Дибров планирует провести новогоднюю ночь со своей бывшей супругой Полиной и сделать ей предложение руки и сердца. Подруга семьи уточнила, что мужчина тщательно готовится к событию, выбрал место и подарок.

Собеседница выразила уверенность в высоких шансах на положительный ответ. Она отметила, что у Полины в настоящее время нет других отношений, что увеличивает вероятность воссоединения пары. «Старая любовь не ржавеет. И деткам семья нужна», — добавила она.

Ранее Диброва намекнула на расставание с Романом Товстиком, из-за которого она ушла от мужа. При этом некоторые СМИ писали, что они продолжают жить вместе в загородном доме. А в конце августа были новости о том, что Товстик успел изменить Полине с адвокатшей Катей Гордон прямо в разгар конфетно-букетного периода.

