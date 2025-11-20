Дмитрий Дибров собирается сделать предложение руки и сердца бывшей жене Полине

Ранее Диброва намекнула на расставание с Романом Товстиком, из-за которого она ушла от мужа. При этом некоторые СМИ писали, что они продолжают жить вместе в загородном доме. А в конце августа были новости о том, что Товстик успел изменить Полине с адвокатшей Катей Гордон прямо в разгар конфетно-букетного периода.