В ГД внесли проект о запрете депортации иностранцев, заключивших контракт с МО

Правительство внесло в Госдуму законопроект о запрете на депортацию или отказ в выдаче вида на жительство в России для иностранцев, проходящих службу в ВС РФ по контракту, а также участников боевых действий. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Из пояснительной записки следует, что инициатива предусматривает запрет на принятие решений депортации, реадмиссии, сокращении срока временного пребывания в РФ, отказе в выдаче или аннулировании разрешения на временное проживание в отношении иностранцев, заключивших контракт с Минобороны, а также проходивших такую службу участников боевых действий.
Как писал сайт KP.RU, в начале ноября президент РФ Владимир Путин подписал временный порядок приема в гражданство России для иностранцев, которые участвуют в спецоперации.
Кроме того, глава государства утвердил изменения, связанные с порядком получения российского гражданства детей и близких родственников погибших участников спецоперации.