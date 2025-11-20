Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД внесли проект о запрете депортации иностранцев, заключивших контракт с МО

В России могут запретить выдачу иностранцев, заключивших контракт с Минобороны, а также участников боевых действий.

Источник: Комсомольская правда

Правительство внесло в Госдуму законопроект о запрете на депортацию или отказ в выдаче вида на жительство в России для иностранцев, проходящих службу в ВС РФ по контракту, а также участников боевых действий. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Из пояснительной записки следует, что инициатива предусматривает запрет на принятие решений депортации, реадмиссии, сокращении срока временного пребывания в РФ, отказе в выдаче или аннулировании разрешения на временное проживание в отношении иностранцев, заключивших контракт с Минобороны, а также проходивших такую службу участников боевых действий.

Как писал сайт KP.RU, в начале ноября президент РФ Владимир Путин подписал временный порядок приема в гражданство России для иностранцев, которые участвуют в спецоперации.

Кроме того, глава государства утвердил изменения, связанные с порядком получения российского гражданства детей и близких родственников погибших участников спецоперации.