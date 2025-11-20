Учащиеся саратовского колледжа стали призерами конкурса медиацентров

Команда Саратовского архитектурно-строительного колледжа стала призером III Всероссийского конкурса молодежных медиацентров, который проходил в Грозном. Мероприятие состоялось в рамках IV Молодежного слета амбассадоров федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве образования Саратовской области.
Конкурс объединил более 500 участников из 81 региона России. Учащиеся из Саратова завоевали призовое место в номинации «Лучший медиацентр», представив Приволжский федеральный округ. Ранее команда уже доказала свой высокий уровень, став победителем окружного этапа конкурса.
«Результат команды показывает огромный потенциал молодых талантов нашего региона и подтверждает важность развития профессиональных компетенций у молодежи. Уверена, что полученный опыт станет основой для дальнейшего совершенствования медийных проектов и успешной реализации новых инициатив», — отметила заместитель министра образования региона Людмила Григорьева.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.