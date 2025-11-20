Проекты из Кузбасса завоевали Гран-при туристской премии «Маршрут года»

Гран-при XII Всероссийской туристской премии «Маршрут года», организованной в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», завоевали два проекта из Кузбасса. Об этом сообщили в региональном министерстве туризма.
Итоги премии были подведены в Перми. В финал прошли 26 проектов из региона. Маршруты перед экспертным советом защищали участники из Кемерова, Новокузнецка, Анжеро-Судженска, Гурьевска и Чебулинского муниципального округа.
По результатам финальных испытаний Гран-при получили культурно-просветительский центр М. М. Сперанского с проектом «А судьи кто?» в номинации «Лучшая идея маршрута» и предприятие «Кузбассразрезуголь» с маршрутом «Сила угля Кузбасса» в номинации «Лучший маршрут промышленного туризма».
Кроме того, кузбасские проекты получили еще 10 наград премии, в том числе в номинациях «Лучшая экскурсия в городе», «Лучший маршрут для пожилых людей», «Лучший речной круиз», «Лучший событийный тур» и других.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.