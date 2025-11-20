Украинцев предупредили об отключениях света до 16 часов в сутки

В большинстве регионов Украины в пятницу, 21 ноября, продлятся экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».
Уточняется, что ограничения будут действовать для 2,5−4 очередей потребителей, а суммарное время отключений в сутки может достигнуть 16 часов.
Напомним, массовые отключения света начались на Украине в начале ноября, когда власти заявили об очередном повреждении энергетической инфраструктуры.
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что из-за ослабления энергосистемы Украина сегодня сталкивается с масштабными перебоями в электроснабжении.
