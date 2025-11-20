Минздрав России разрешил использование двух новых противоопухолевых вакцин

Ранее сообщалось, что в разработке противораковых вакцин по всему миру участвует значительное количество российских специалистов, доля которых достигает 30−40%. Эксперты выразили уверенность в том, что научное сообщество всё же достигнет своей цели по созданию доступного лекарства от онкологических заболеваний.