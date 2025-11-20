Ричмонд
В число победителей проекта «Флагманы образования» вошла участница из Крыма

Она показала высокие результаты на конкурсном треке «Государство».

Замминистра образования, науки и молодежи Республики Крым Екатерина Зубкова вошла в число победителей конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования», организованного в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежи.

В финале управленцы в сфере образования продемонстрировали высокий уровень профессиональной компетенции. Победа участницы из Крыма стала результатом успешного прохождения нескольких сложных испытаний, направленных на выявление и поддержку перспективных управленческих кадров.

Отметим, победители проекта получили не только возможность дальнейшего профессионального роста, но и статус экспертов сообщества «Созвездие Флагманов образования». Торжественная церемония награждения финалистов с участием организаторов прошла в Москве.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.