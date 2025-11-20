Россиянку наказали за экстремизм из-за карты таро с Дьяволом*

Как рассказала изданию «База» сама женщина по имени Елена, она стала первым в России тарологом, осужденным за подобное правонарушение. Она рекламировала свои расклады и в 2023 году опубликовала изображение карты. Спустя время ей позвонили из полиции, где следователь счел оккультные символы «Бафомета» и пентаграммы пропагандой сатанизма, ссылаясь на символику «Международного движения сатанистов», признанного в РФ экстремистским. Женщину на полдня помещали в изолятор, но затем отпустили, так как она была с маленьким ребенком. В итоге суд признал ее виновной, назначив административный штраф в 1000 рублей. Опрошенные юристы считают этот случай опасным прецедентом.