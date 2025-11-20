Ричмонд
Красноярский депутат предложил отправлять бездомных собак на СВО «прочесывать минные поля». Видео

В Красноярском крае депутат от КПРФ Борис Мельниченко предложил радикальный способ использования бездомных собак — отправлять их на СВО для прочесывания минных полей. Заявление прозвучало 20 ноября на заседании заксобрания.

Депутат Красноярского края предложил отправлять собак в зону СВО для разминирования мин.

«Не посчитайте абсурдным мое предложение. Я считаю в нашей реальности существующей его взвешенным. Может нам подумать хорошо и перевести всех этих животных в разряд военнообязанных, военнослужащих, и отправить их туда прочесывать минные поля», — предложил депутат.

Мельниченко обосновал свое предложение тем, что военнослужащие рискуют жизнью, выполняя опасные задачи, и выдвинул идею приравнять бездомных собак к военнообязанным. По его словам, это решение сэкономило бы 70 млн рублей бюджета. И эти средства, уточнил он, можно было бы направить на укрепление границы. Во время заседание, где прозвучало неоднозначное предложение инициатора, во втором чтении депутаты приняли закон об эвтаназии бездомных животных.

Ранее появлялись истории, связанные с участием животных в зоне СВО. В январе 2025 года, например, в интернете распространялись видео с тем, как кот сбил беспилотник ВСУ. До этого солдаты также «принимали» в артвойска кошку, которая предупреждала об атаке вражеских беспилотников.

