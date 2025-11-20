Красноярский депутат предложил отправлять бездомных собак на СВО «прочесывать минные поля». Видео

Мельниченко обосновал свое предложение тем, что военнослужащие рискуют жизнью, выполняя опасные задачи, и выдвинул идею приравнять бездомных собак к военнообязанным. По его словам, это решение сэкономило бы 70 млн рублей бюджета. И эти средства, уточнил он, можно было бы направить на укрепление границы. Во время заседание, где прозвучало неоднозначное предложение инициатора, во втором чтении депутаты приняли закон об эвтаназии бездомных животных.