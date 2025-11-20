В Калининском районе Саратовской области отремонтировали дорогу

Дорога соединяет Калининский и Екатериновский районы и обеспечивает выезд на федеральные трассы на Пензу и Воронеж. Общая протяженность объекта составляет 64 км, из них 30 км проходит по Калининскому району. Ранее практически вся дорога была приведена в нормативное состояние при поддержке нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году обновили последний участок трассы протяженностью 2,5 км.