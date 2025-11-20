В Калининском районе Саратовской области отремонтировали дорогу

Ремонт участка дороги Калининск — Широкий Уступ — Екатериновка завершили в Калининском районе Саратовской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Дорога соединяет Калининский и Екатериновский районы и обеспечивает выезд на федеральные трассы на Пензу и Воронеж. Общая протяженность объекта составляет 64 км, из них 30 км проходит по Калининскому району. Ранее практически вся дорога была приведена в нормативное состояние при поддержке нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году обновили последний участок трассы протяженностью 2,5 км.
«На дороге было выполнено устройство АГБ-слоя (асфальтогранулобетона), поверх уложены еще два слоя асфальтобетона: выравнивающий и верхний. Была отремонтирована водопропускная труба, нанесена дорожная разметка», — рассказал министр дорожного хозяйства области Федор Котельников.
Отметим, перечень дорог, которые отремонтируют в 2026 году, будет опубликован на официальных ресурсах министерства транспорта и дорожного хозяйства области, в том числе в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.