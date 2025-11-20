Директор ОАО «Подлесье-2003» рассказал, как здесь научились противостоять непогоде и собирать высокие урожаи

— Безусловно, 2025-й будут вспоминать долго. У нас в хозяйстве и в Беларуси в целом: нам грозили погодные качели первой половины года — плюс 8 в январе и минус 8 в мае, дождливое лето, — говорит сегодня спокойно Дмитрий Королев, директор ОАО «Подлесье-2003», однако весной ему, конечно, было тревожно. — Но ведь, в конце концов, по осени и страна, и наше хозяйство собрали отличный урожай, а это самое главное!