Директор ОАО «Подлесье-2003» рассказал, как здесь научились противостоять непогоде и собирать высокие урожаи

Коллектив ОАО «Подлесье-2003» научился противостоять непогоде и собирать высокие урожаи зерновых, кукурузы, сахарной свеклы, а еще надаивать в год тысячи тонн молока сорта экстра. Узнали, как им это удается, отправившись в Слуцкий район.
Преимущества для аргариев.
— Безусловно, 2025-й будут вспоминать долго. У нас в хозяйстве и в Беларуси в целом: нам грозили погодные качели первой половины года — плюс 8 в январе и минус 8 в мае, дождливое лето, — говорит сегодня спокойно Дмитрий Королев, директор ОАО «Подлесье-2003», однако весной ему, конечно, было тревожно. — Но ведь, в конце концов, по осени и страна, и наше хозяйство собрали отличный урожай, а это самое главное!
Современному АПК страны есть что противопоставить непогоде! В первую очередь, это соблюдение агротехнологий, жесткая производственная дисциплина — начиная от пахоты, сева, ухода за посевами и до сбора урожая.
— Плюс к этому непременно грамотное чередование культур на полях, своевременное (и в достаточном количестве) внесение удобрений, — говорит собеседник. Признавая при этом, что матушка-природа все же наградила «Подлесье-2003» хорошей землей: балл плодородия почвы здесь равен 45. По мнению экспертов, этот факт является безусловным преимуществом для аграриев.
Результат, как говорят в таких случаях, — налицо. Урожайность зерновых в «Подлесье-2003» в этом году — около 82 ц/га, рапса — 45,1 ц/га, кукурузы на силос — 500 ц/га. Кукуруза на зерно также созрела отличная: будет на круг 130−140 ц/га. А еще в Подлесье заготовили 40 тыс. тонн сенажа, 50 тыс. тонн силоса — всего заготовлено травяных кормов 37 к.ед. на голову.
Наш разговор идет в директорском авто: Дмитрий Сергеевич отправляется на поле, где убирается сахарная свекла. Автомобиль тормозит у бурта. Белый корнеплод уродился в этом году на удивление: крупный — с голову новорожденного теленка!
Бурт постепенно перетекает по ленте погрузочного комбайна в кузова выстроившихся в ряд автосамосвалов. Как только мы подъехали, одна из машин, заполненная доверху корнеплодами, отправилась в сторону Слуцкого сахарорафинадного комбината. Прибыв на место, подходим к главному агроному ОАО «Подлесье-2003» Николаю Кононку.
— Свекла отличная: урожайность — более 800 ц/га! — радуется главный агроном. — Кстати, и сахаристость корнеплодов не подкачала — порядка 17%, а это даже больше, чем хорошо! Всего должны в нынешнм году поставить комбинату порядка 20 тыс. тонн, что намного больше, чем в предыдущем, хотя и прошлый год был неплохим.
Главный агроном, как и руководитель хозяйства, также вполне доволен результатами года.
— Несмотря на весенние заморозки, ничего не пришлось пересеивать, — говорит Николай Кононок. — Наиболее морозостойкой оказалась пшеница. Она практически не пострадала, а вот рапс и ячмень немного прихватило морозцем, но мы спасли поврежденые участки, подкормив их: результат — отличный. Только урожайность рапса составила 45, 1 ц/га.
Пока беседуем с главным агрономом, к нам подходит Дмитрий Королев и поддерживает специалиста.
— Все наше растениеводство на протяжении трех последних лет работает исключительно рентабельно, впрочем, как и само хозяйство в целом, — отмечает Дмитрий Сергеевич, уточняя, что в этом году ОАО «Подлесье-2003» поставило в рамках госзаказа 250 тонн маслосемян, а оставшийся урожай продали перерабатывающим заводам — с условием возврата рапсового шрота — важного белкового сырья для кормления крупного рогатого скота.
С заботой о животных.
Стабильный рост эффективности демонстрирует и животноводство — как производство молока, так и мяса. В частности, рентабельность по молоку составляет порядка 45%.
Отправляемся далее с инспекцией на поля, где готовится земля под будущие посевы — туда, где идет осенняя пахота. Проезжаем вдоль кукурузных полей, где она выросла выше человеческого роста. Дмитрий Королев уточняет:
— Вскоре уберем кукурузу на зерно — ждем погожих деньков. И кукурузу, и зерно, за исключением госзаказа на зерно и рапс, а также сахарной свеклы «пропускаем» через животноводство. На наших фермах содержится 9,2 тыс. голов крупного рогатого скота.
Стадо, скажем так, немаленькое, сравнимое с населением хорошего городка! И это при плотности скота в 125 голов на гектар! Аграриям приходится крутиться, чтобы накормить такую армию КРС. И, нужно сказать, животноводство здесь на высоте. В сутки ОАО «Подлесье-2003» реализует 60 тонн молока, товарность которого — более 90%. Почти все — 91% — идет сортом экстра.
Заботясь о повышении эффективности животноводства, ОАО «Подлесье-2003» ежегодно вкладывает немало усилий и средств в строительство и реконструкцию молочно-товарных ферм. За прошлый год здесь построили три профилактория на 250 телят. В частности, недавно введены в строй два здания для содержания КРС и доильно-молочный блок МТК «Шаловичи».
Продолжается реконструкция корпуса для содержания быков на откорме, а также строительство сарая для сухостоя и профилактория для телят. По итогу данный МТК вскоре сможет содержать до 1,5 тыс. голов дойного стада!
Кадровый потенциал на высоте.
— Успех нынешнего сельскохозяйственного года — заслуга всего коллектива, потому хочу выразить благодарность нашим людям за хорошо проделанную работу. Когда приходит весна, во время ухода за посевами и, конечно же, в уборочную страду многие готовы трудиться, не считаясь со временем. В уборочную, например, не уходим с поля, пока не упадет роса, — рассказывает Дмитрий Королев.
Комбайны убирают урожай иногда до 9 вечера, а то и до часу ночи! Это сейчас, когда основной урожай убран, рабочий день в хозяйстве — с 8 до 17.
Труд каждого в ОАО «Подлесье-2003» оценивается по внесенному вкладу. Средняя заработная плата за 10 месяцев текущего года по предприятию составила 2,850 тыс. руб. В уборочную и посевную заработки механизаторов доходят до 6−8 тысяч.
Что характерно, в ОАО «Подлесье-2003» нет такого кадрового голода, как в хозяйствах, расположенных вблизи городов.
В последнее время в деревнях благодаря поддержке государства люди стали активно строиться, в первую очередь — многодетные семьи.
Освободившиеся дома хозяйство реконструирует и передает прибывающим на село молодым кадрам. Кроме этого, на балансе ОАО есть четырехэтажный многоквартирный дом. То есть для молодых работников и специалистов без жилья имеются варианты. Недавно в ОАО «Подлесье-2003» прибыли два ветврача и два инженера. Естественно, им сразу нашлось жилье. Пока арендное. А вскоре можно будет вести речь и о собственном.
В сутки ОАО «Подлесье-2003» реализует 60 тонн молока, товарность которого — более 90%. Почти все — 91% — идет сортом экстра. Чтобы работать еще более эффективно, ОАО «Подлесье-2003» постоянно пополняет машинно-тракторный парк. Недавно закупило 2 новых МАЗа, 6 тракторов МТЗ, самоходный опрыскиватель.
Тамара МАРКИНА, фото Сергея ШЕЛЕГА.
