В Новосибирской области обновили участки дороги до Ленинска-Кузнецкого

Ремонт четырех участков дороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий общей протяженностью 17,5 км завершили в Новосибирской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Трасса является одной из ключевых дорожных артерий региона, она соединяет Новосибирскую область и Кузбасс. В этом году специалисты обновили участки дороги около населенных пунктов Карпысак, Усть-Каменка и Владимировка в Тогучинском районе. На объекте обновили асфальтобетонное покрытие, восстановили водопропускные трубы, установили ограждение, сигнальные столбики и новые дорожные знаки.
«Ежедневно по ней [дороге Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий] проходят около двух тысяч автомобилей. Поэтому уделяем особое внимание восстановлению проезжей части и поддержанию безопасности на всех участках. Работы ведутся с 2020 года ежегодно. В этом году по нацпроекту “Инфраструктура для жизни” восстановлено более 17 километров. На следующий год план ремонта уже утвержден», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.
В следующем году отремонтируют 14,7 км трассы. Работы планируют завершить в первой декаде октября. Всего с 2020 года по 2024-й дорожники обновили более 56 км трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.