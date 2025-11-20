В Новосибирской области обновили участки дороги до Ленинска-Кузнецкого

«Ежедневно по ней [дороге Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий] проходят около двух тысяч автомобилей. Поэтому уделяем особое внимание восстановлению проезжей части и поддержанию безопасности на всех участках. Работы ведутся с 2020 года ежегодно. В этом году по нацпроекту “Инфраструктура для жизни” восстановлено более 17 километров. На следующий год план ремонта уже утвержден», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.