Ведущий Дормидонтов прославился в Сети после чиха в прямом эфире

Российский телеведущий Юрий Дормидонтов прославился в социальных сетях благодаря прогнозу погоды, записанному 19 ноября в Санкт-Петербурге. В нем он рассказал, что петербуржцев не ждет «ничего хорошего», а также пожаловался, что погода в городе в середине ноября оставляет желать лучшего. В финале блока мужчина сильно чихнул, из-за чего видеоролик с ним стал вирусным.