В Госдуме оценили вероятность полного запрета иностранных игрушек в детсадах и школах России

Ранее Виталий Милонов уже высказывался против другого запрета — на российский мультфильм «Маша и Медведь». Депутат раскритиковал идею ограничить показ мультсериала и отметил, что это произведение учит детей добру и любви. Теперь Милонов выступает против запрета иностранных игрушек, подчеркивая важность оценки их психологической безопасности, а не страны происхождения.