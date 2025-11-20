«Смерш» положил начало открытым трибуналам над нацистами, рассказали в ФСБ

«Указ Президиума Верховного совета СССР от 19 апреля 1943 года предусматривал суровые меры наказания в отношении лиц, причастных к злодеяниям и ущербу, нанесенным населению СССР и советским военнопленным. Он относился к иностранным гражданам и гражданам нашей страны, а также к лицам, квалифицированным в ходе расследования в качестве пособников оккупантов и предателей. Его действие распространялось на территории СССР и освобожденной Европы», — напомнил Иванов.