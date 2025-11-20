Yle: для обанкротившейся финской аутлет-деревни Zsar нашли возможного покупателя

Отмечается, что за еще не созданной компанией стоит иностранное лицо из Центральной Европы, готовое приобрести обанкротившуюся в 2022 году аутлет-деревню до конца текущего года. В 2023 году Zsar пытались продать за 70 тысяч евро, однако сделка так и не состоялась.