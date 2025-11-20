Yle: для обанкротившейся финской аутлет-деревни Zsar нашли возможного покупателя

Для обанкротившейся аутлет-деревни Zsar, расположенной на востоке Финляндии недалеко от границы с Россией, нашли потенциального покупателя. Об этом сообщает портал Yle.
«Покупателем Zsar выступает финская акционерная компания, которая будет создана специально для этой сделки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за еще не созданной компанией стоит иностранное лицо из Центральной Европы, готовое приобрести обанкротившуюся в 2022 году аутлет-деревню до конца текущего года. В 2023 году Zsar пытались продать за 70 тысяч евро, однако сделка так и не состоялась.
Zsar была открыта в конце 2018 года как туристическое место для путешественников, пересекающих российско-финскую границу. Изначальной причиной для закрытия стали ограничения, введенные в связи с пандемией Covid-19. Позднее на ее благосостоянии сказалось отсутствие туристов из России на фоне начала спецоперации и закрытия границ с Финляндией.